Beşiktaş 'ta 1997-1998 ve 1998-99 sezonu devre arasına kadar görev yapan John Benjamin Toshack, koronavirüs nedeniyle İspanya'da yoğun bakıma alındı. 72 yaşındaki teknik adamın entübe edildiği ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

John Benjamin Toshack Kimdir?

John Benjamin Toshack 22 Mart 1949’da dogdu. Futbolcu olarak Liverpool formasıyla büyük başarılara imza atti.

1979 yılında teknik direktörlüğe başladığı Swansea City takımını 4. ligden alıp 1982 yılında 1. lige ulaştırdı. Bu futbol tarihindeki en kısa sürede en alt ligden en üst lige çıkış rekorudur.

1984 yılında Portekiz’in Sporting Lizbon ekibinin başına geçti ve takımı ikinci yaptı.

1985’te ilk Real Sociedad’a gitti ve 1987’de İspanya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.

1989 yılında Real Madrid’i 107 golle şampiyonluğa ulaştırdı. [Bu rekor hala kırılamamıştır]

Daha sonra sırasıyla Galler Milli Takımı, Real Sociedad ve Deportivo takımlarını çalıştırdı.

Deportivo’ya da kral kupası kazandıran Toshack o sezon UEFA kupasında İspanyol ekibinin tarihteki en büyük başarısı olan yarı finale yükselmesini sağladı.

John Benjamin Toshack Beşiktaş kariyeri

1997’den 1999’un başına kadar görev yaptığı Beşiktaş’a hem Türkiye kupasını hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandırdı.

Ardından büyük çalkantılar içindeki Real Madrid başkan adayı seçimi kazanırsam Toshack’ı Beşiktaş’tan transfer edeceğim dedi.

Seçimi kazandı ve Toshack efsane olduğu Real Madrid’e tekrar döndü. Takım içindeki büyük sıkıntıları çözdükten sonra yerini Del Bosque’ye bıraktı.

John Benjamin Toshack Futbolculuk kariyeri

Toshack, Galler, Cardiff’te, İskoç bir baba ve Galli bir annenin oğlu olarak doğdu.

16 yaşında Cardiff City’de profesyonel futbola başladı. İlk maçını 13 Kasım 1965’te Leyton Orient’e karşı oynadı ve oyuna sonradan dahil olan Toshack bir de gol kaydetti. (Bu rekor 2007’de Aaron Ramsey tarafından kırıldı. )

Sonraki yıllarda kendini daha çok gösterdi. Ocak 1970’te ilk hat-trickini Galler Kupası’nda Ebbw Vale FC’ye kaydetti.

Brian Clark ile beraber oluşturdukları hücum hattı kulüp tarihine geçti. 1968-69 sezonunda tüm resmi maçlarda 31 gol atarak, kulüpte en çok gol atma rekorunu Hughie Ferguson ile birlikte 2003’e kadar korudu.

O sezon Kupa Galipleri Kupası’nda ilk tur FC Porto’ya elenirlerken, takımın attığı 3 golün ikisini kaydetti.

70-71 sezonunda Kasım ayına dek Cardiff’te forma giyen Toshack, takımın Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale taşıdı.

Avrupa’da 4 maçta 5 gol kaydetti. Real Madrid ile oynanan çeyrek final maçlarında ise Liverpool’da olduğu için oynayamadı.

John Benjamin Toshack ve Efsane Liverpool

Cardiff City’de geçen 4 yıldan sonra 11 Kasım 1970’te Bill Shankly tarafından Liverpool FC’ye transfer edildi. Millî takımda da oynamaya başlayan forvete 110,000 £ ödendi.

John Benjamin Toshack, ilk maçına imzadan üç gün sonra kendi sahalarında Coventry City FC’ye karşı aldıkları 0-0’lık beraberlikte giydi. İlk golü ise bir hafta sonra yine kendi sahaları Anfield’de Merseyside derbisinde attı. Everton FC’ye karşı oynadıkları maçın ilk yarısı 0-0 bitmişti. İkinci yarıya hızlı başlayan Everton durumu 2-0’a getirdi. 69. dakikada Steve Heighway’in golü Liverpool’u oyuna döndürdü. 76. dakikada da Toshack’ın attığı golle durum 2-2 oldu. 84. dakikada Chris Lawler’ın attığı golle Liverpool maçı 3-2 kazandı. Toshack’ın golü, onu daha önce çok fazla para ödendiği için onu eleştiren taraftarlara sevindirdi.

1971’de Scunthorpe United’dan transfer edilen Kevin Keegan ile Toshack, efsanevi bir ikili oluşturdular. Toshack topları indirip, Keegan da gole çeviriyordu. Bu ortaklıkları ünlü spiker David Coleman’ın “Toshack, Keegan, bir sıfır!” klasiğini ortaya çıkardı.

İkilinin başarısını futbol dergisi Shoot, onları Batman ve Robin kıyafetleri içinde göstererek vurguladı. Keegan’ın, Alman Hamburg’a transfer olana dek attığı 100 golün çoğunu Toshack hazırlamıştı.

Efsane Liverpool ve Toshack’tan 96 gol

Liverpool yıllarında Toshack 96 gol kaydetti. 1973, 76 ve 77’de üç lig şampiyonluğu, 1973 ve 76’da iki UEFA Kupası, bir kez de Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu gördü.

1976’da FA Community Shield kupasını Toshack’ın attığı golle 1-0 kazandılar. 1971-72 ve 1975-76 sezonlarında sırasıyla 13 ve 23 golle takımının en golcü ismi oldu. Ancak futbol hayatı sakatlıklar yüzünden sekteye uğradı ve Şubat 1978’de Harry Griffiths’in yerine eski takımı Cardiff City’nin ezeli rakibi Swansea City’ye futbolcu/teknik adam olarak geçti ve futbolu orada bıraktı.

Liverpool ve Bill Shankly ile efsane günler yaşayan John Benjamin Toshack, Liverpool resmi web sitesinde düzenlenen ankette en başarılı 100 Liverpool futbolcu arasına 34. olarak girdi. 1981’de ise BBC Galler tarafından futbolculuğu ile “Yılın En İyi Sporcusu” ödülünü kazandı.

Millî takım kariyeri

1968-69 arasında Galler 23 yaş altı millî takımında forma giydi. 1969’dan 1980’e kadar da Galler millî futbol takımında oynadı. 40 maçta 12 gol kaydetti. 1979’da Britanya Turnuvası’nda İskoçya’ya hat-trick yaptı.

John Benjamin Toshack Teknik direktörlük kariyeri

Swansea dönemi

John Benjamin Toshack, ilk teknik adamlık deneyimine Mart 1978’de 28 yaşında, Swansea’nin eski hocası Harry Griffiths’i yardımcısı yaparak başladı.

Toshack böylece İngiliz liglerinin en genç teknik adamı oldu. Eski Liverpool oyuncularının Swansea’ye gelmesini sağladı.

4. lig takımı olan Swansea 24 takım arasında 3. olarak 3. Lig’e yükseldi. 1978-79 sezonunu da 3. Lig üçüncüsü olarak bir kez daha lig atladılar. Son maçlardan birinde yedeklerden oyuna giren JohnToshack da gol atarak takımına destek oldu. 14 yıl sonra takımı 2. lige geri döndüren Toshack takımı 12. yaptı.

1980-81 sezonunda son maça kadar 1.Lig’e çıkma şansını korudular. Son maçlarını 3-1 kazanan takım 1. Lig’e çıktı. John Benjamin Toshack da bir takımı en alt ligden en üst lige en hızlı taşıyan hoca unvanını kazandı.

1. Lige fırtına gibi başlayan ve 340,000£’a eski Liverpool’lu Colin Irwin’i alan Swansea Ekim ayında tarihinde ilk kez liderliği gördü. Büyük takımlara karşı aldıkları galibiyetlerle zaman zaman liderliğe geçen Swansea, sezon sonuna doğru sakatlıklar ve kısıtlı kadro sorunları nedeniyle lig 6.sı oldular.

Liverpool ile oynadıkları bir maç öncesi hayatını kaybeden ve John Benjamin Toshack’ı Liverpool’a getiren Bill Shankly anısına yapılan saygı duruşunda Liverpool forması giydi.

İspanya dönemi

John Benjamin Toshack 1984-85’te ilk kez Britanya dışına çıkıp Portekiz takımı Sporting CP teknik adamlığına başladı. Lig ikincisi oldular.

Sezon sonrası takımdan ayrıldı. 1985’te ise Real Sociedad’ın başına geçti.

İlk sezonunda 7. ikinci sezonunda ise 10. oldu. 1987-88 sezonunda ise lig ikinciliğini kazandılar. Sonraki sezon ise 11. oldular. Copa del Rey’de ise 1987’de birinci, 1988’de ise ikinci oldular.

Bu performansı ile 1988-89 sezonunda Real Sociedad’ın başında Don Balón Ödüllerinde “En İyi Teknik Adam” ödülünü kazandı.

1989’da İspanyol devi Real Madrid’in başına geçti. Sezon sonu Valencia’nın 9 puan üstünde şampiyon oldular. Bu Real Madrid’in üst üste aldığı 5. şampiyonluk olmuştu. Toshack bir kez daha Don Balon ödülüne de sahip oldu. Sonraki sezona da başarılı başladı ve Barcelona’yı iki maçta da yenerek İspanya Süper Kupası’nı müzeye götürdü.

1994’te Galler millî futbol takımı antrenörü Terry Yorath Dünya Kupası’na katılmayı az farkla kaçırınca, yerine Toshack getirildi. İlk maçında Norveç’e 3-1 yenilen Toshack, Federasyon ile sorunları olduğunu söyleyerek istifa etti.

1995-96 sezonunda İspanyol RC Deportivo de La Coruña takımının başına geldi. Geldiği gibi önce Teresa Herrera Kupası’nı sonra da eski takımı Real Madrid’i iki maçta da yenerek Supercopa de España’yı takıma tarihinde ilk kez kazandırdı. Ligeyse kötü başladı ve ekim ayında 12.liği gördüler.

Sezon sonu 9. olup başarı kazanamasa da Kupa Galipleri Kupası’nda yarı final gördü.

Sonraki sezon başında kulüp yönetimi büyük bütçeli transferler yapıyordu.

Bunların en dikkati çekeni Rivaldo oldu. John Benjamin Toshack ise bu finansal hovardalık içinde olan yönetimi eleştiriyordu. Sezona ise tarihlerinin en iyi başlangıçlarını yaptılar ve 17 maç yenilgisiz ilerlediler. Real Madrid ile oynadıkları bir maçta hakeme söyledikleri hakkında federasyondan para cezası aldı.

4 Ocak 1997’de Barcelona’ya 1-0 yenildikleri maçtan sonra Toshack sezon sonu ayrılacağını açıkladı.

Toshack ve Sonraki yıllar

1997’de Süleyman Seba’nın başarılarla dolu döneminde Beşiktaş’ın başına geçti. Türkiye Kupası’nda Galatasaray ’a penaltılarla üstünlük kurup kupayı kazandılar. Sezon sonu Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da müzeye götürdüler. Sonraki sezon ise ligi bir puanla, kupayı da ikinci maç sonucu Galatasaray’a kaptırdılar.

Şubat 1999’da Guus Hiddink’in yerine Beşiktaş’tan Real Madrid’e geri döndü. Toplam 37 maçta 19 galibiyet 9 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Kupa anlamında başarısız olsa da takım içindeki sorunların dinmesine yardımcı oldu. Sonraki sezona da Madrid’in başında olsa da kasım ayında yerini Vicente del Bosque’ye bıraktı ve Real Madrid 4 sene içinde hem İspanya’yı hem de Avrupa’yı domine etti.