Seçim gündemi Galatasaray'da hareketli saatler yaşatırken, Sarı Kırmızılı ekibin transfer çalışmaları sürüyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşmak üzere olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek olan Johan Vasquez, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Bu hamle sonrası Vasquez'in kariyerini merak eden Galatasaray taraftarı, Johan Vasquez kimdir, mevkisi ne? Johan Vasquez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Johan Vasquez kimdir? Johan Vasquez kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

22 Ekim 1998 yılında Meksika'nın Navojoa şehrinde dünyaya gelen Johan Vasquez, sol ayağını çok etkili kullanan ve çok yönlü bir defans oyuncusu. Stoper olan genç oyuncu, aynı zamanda sol bekte de forma giyebiliyor.

2018'de Cimarrones A takımına yükselen ve kısa süre içerisinde ülkenin köklü ekiplerinden Monterrey'in dikkatini çeken solak oyuncu, ilk transferini yaptı. Monterrey, 1.5 sezon kiraladığı Vasquez'in bonservisini 2020 Ocak'ta 1.8 milyon euro karşılığında satın aldı. Kısa süreli Monterrey macerasının ardından 3.5 milyon euro bedelle UNAM Pumas'a katılan genç oyuncu, profesyonel kariyerinde çıktığı 108 maçta 3 gol attı. Sol ayaklı oyuncu, 34 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.

Takımın bankoları arasında yer alan Vasquez, bu sezon Pumas formasıyla toplamda 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Vasquez'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. 1.85 boyundaki oyuncu Meksika A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.