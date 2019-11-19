Galatasaray’ın eski golcülerinden Johan Elmander, futbolu bıraktıktan sonra zor günler yaşadığını açıkladı. Ülkesinde ‘Son düdükten sonra hayat’ programına katılan İsveçli eski futbolcu, “Futbolu bıraktıktan sonra her şey çok zordu. Her şeye çabucak sinirleniyordum. Evden çıkmıyordum, çıkmak istemiyordum. Saatlerce boş duvarlara bakıp duruyordum. Hayatın bir amacı yoktu. Depresyona girmiştim ve bir planım yoktu. Şimdi yeni bir hayalim var ve farkı yaratan bu oldu” dedi.

2011-2013 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Elmander, hırsıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Galatasaray formasıyla iki sezonda toplam 60 resmi maça çıkan Elmander, 17 gole imza atmıştı.

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