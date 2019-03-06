Johan Cruyff'ın ekibinden Real Madrid'e gönderme...

Ajax ve Barcelona'nın efsane nın efsanevi futbolcusu Johan Cruyff'un sosyal medya ekibinden Real Madrid'e mesaj...

06 Mart 2019, Çarşamba 10:23
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Johan Cruyff'ın ekibinden Real Madrid'e gönderme...

Johan Cruyff'un sosyal medya hesabı, Ajax’ın Real Madrid’i 4-1 yenip turladığı maçı paylaştığı mesajla kutladı.

Kendisiyle özdeşleşen 14 numaralı formayla maçın skorunu işaret eden görsel, "Zengin bir kulübü neden yenemeyesiniz ki? Ben para dolu bir çantanın çantanın gol attığını attığını hiç görmedim." mesajıyla paylaşıldı.

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Cruyff, 3 kez dünyada yılın oyuncusu seçilmişti. Ajax formasıyla 3 kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kazanan Hollandalı efsane, Barcelona ile de hem oyuncu hem de teknik direktör olarak büyük başarıların altına imza attı.

Cruyff, 2016 yılında kansere karşı verdiği savaşa yenik düşerek 68 yaşında hayata veda etmişti.

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