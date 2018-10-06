Joe Ingles: NBA’in en iyi şutörü benim!

Joe Ingles hem şutları hem de diğer becerileriyle muhteşem bir 2017-18 sezonu geçirdi ve 2018-19 öncesi çok iddialı.

Joe Ingles, NBA’in en az kıymeti bilinen oyuncularından biri.

Avustralyalı görev adamı harika bir 2017-18 sezonunun ardından özgüvenle dolu olarak 2018-19’a geliyor.

Kaçırdığı şutların ardından kendisine güvenini kaybedip etmediği sorulan Ingles, Deseret News‘e çok iddialı bir açıklama yaptı:

“Hayır, ben ligdeki en iyi şutörüm. Bu çok aptalca bir soru.”

“Evet, ligdeki en iyi şutörüm. Neden olmayayım? Yüzdelerim, istatistiklerim ortada. İnsanlar her şeyi didik didik etmeye meraklı ama şutumu attığım zaman herkes susacaktır.”

“Belli bir akış ve ritmle şut attığımı hissettiğim zaman hepsini sokacağımı düşünüyorum. Antrenmanda boş şut kaçırdığım zaman rahatsız oluyorum, hepsini sokabileceğimi düşünüyorum.”

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