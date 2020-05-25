İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Burnley formasını terleten Joe Hart, kariyerinin geçmişte kalan günlerine dair açıklamalarda bulundu.

Manchester City'nin kalesini koruduğu döneme değinen İngiliz file bekçisi, başarılı teknik adam Pep Guardiola'nın takımın başına geçmesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

İspanyol çalıştırıcının gelişiyle beraber ilk 11'deki yerini kaptırma korkusunu derinden hissettiğini dile getiren tecrübeli eldiven, "Çok endişelenmiştim. Pek çok önemli kişi beni rahatlatmaya çalıştı. Ancak böyle şeyleri hissedersiniz, değil mi? Bir kalecinin ayaklarına hakim olmasıyla ilgili beklentisini karşılayamamamdan daha fazlası da vardı. Ondan hoşlanmıyor değilim. Birer yetişkin gibi anlaşıyor ve ikimiz de futbolu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.



