Joe Hart’la da görüşme başlayacak

Önümüzdeki sezon Loris Karius’un bıraktığı eldivenleri iyi bir isme teslim etmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley’in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı. 33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

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Sezon sonunda Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız kalecinin senelik ücreti yönetimi zora sokabilir. Bu nedenle Hart için mali çözüm yolu aranıyor. Önümüzdeki günlerde İngiliz kaleci ile resmi görüşmelerin başlayacağı da gelen haberler arasında.



