Joe Hart bedava!

Galatasaray’da, Fernando Muslera’nın salgın sonrası ligde çıkılan ilk mücadele olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında bacağının kırılması büyük bir şok yaratmıştı. Muslera’nın tedavi sürecinin yaklaşık 6 ay süreceği öğrenilmişti. Sarı- Kırmızılılar’da kaleyi devralan Okan Kocuk’un, nasıl bir performans göstereceği merak konusu olurken, gelecek sezon öncesi Muslera’nın dönüşüne kadar iyi bir kalecinin transferi gündeme gelmişti. İşte bu doğrultuda araştırmalarına şimdiden başlayan Cim Bom’da listedeki isimlerden birinin de, İngiltere Milli Takımı’nın bir dönem kalesini koruyan Joe Hart olabileceği konuşuluyor. Uzun yıllar Manchester City’nin kalesini koruduktan sonra Torino ve West Ham United takımlarında forma giyen Hart, son olarak 2018’de Premier Lig ekibi Burnley’ye transfer olmuştu.

Menacerleri harekete geçti

Dün Burnley, 33 yaşındaki kalecinin 30 Haziran’da bitecek kontratının ardından takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Kulübünden yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hart’ın menacerlerinin de, deneyimli file bekçisine Ada dışında da kulüp aradıkları bilgisine ulaşıldı. Ancak Hart’ın, olası Aslan’a transferi durumunda Muslera’nın dönüşü sonrasında ikinci kaleci pozisyonuna geçme fikrine nasıl bakacağı da soru işareti olarak gösteriliyor.