Jody Lukoki kimdir, kaç yaşında? Rüzgarın oğlu diyorlar!!!

Ludogorets ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesh eden Jody Lukoki'nin Trabzonspor'a transfer olacağı konuşuluyor. Demokratik Kongo'lu oyuncunun lakabı "Rüzgarın oğlu". Peki, Jody Lukoki kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Jody Lukoki kimdir?

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyor.

Ajax'ın keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer oldu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna kattı.

5 sezondur Ludogorets forması giyiyor!

Yıldız futbolcu Ludogorets formasıyla 140 maça çıktı ve 35 gol atma başarısı gösterdi. Lukoki bu sezonun ilk yarısında ise 25 maçta 10 gol atarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Lukoki sadece Avrupa Ligi'nde 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ajax alt yapısında yetişen ve Bulgar ekibi Ludogorets ile sözleşmesini fesh eden 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3 milyon Euro...

Lukoki kariyeri boyunca 270 maçta forma giyerken 42 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu 42 sarı kart gördü ancak kariyeri boyunca kırmızı kart görmedi.



