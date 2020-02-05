Bordo-Mavili camiada herkes sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ve Jose Sosa ile nikah tazelenmesini beklerken, Joao Pereira’nın da gözü yönetimde. 2017’den bu yana Trabzonspor forması giyen Portekizli sağ bekin de sözleşmesi Haziran ayında bitecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in yönetim ile yaptığı toplantıda 35 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirttiği öğrenildi. Pereira’nın da Trabzon’da kalmak istemesi nedeniyle yıldız oyuncuyla sözleşme yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Önümüzdeki günlerde tarafların masaya oturması ve görüşmelerin kısa sürede olumlu anlamda sonuçlanması bekleniyor. Pereira ilerleyen yaşına rağmen her sezon oynadığı istikrarlı futbol ve saha içerisindeki mücadeleci tavrı nedeniyle Bordo-Mavililer’in sevgilisi haline gelmiş durumda.