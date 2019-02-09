Joao Pereira'dan arkadaşlarına moral

Koltuk değnekleri ile sahaya gelen 34 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına moral verdi. Yıldız futbolcu bu davranışıyla teknik heyetin takdirini kazandı

09 Şubat 2019, Cumartesi 06:28
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Joao Pereira'dan arkadaşlarına moral

İkinci yarının ilk maçındaki Başakşehir mücadelesinde sol ayak tarak kemiği kırılan Karadeniz ekibinin Portekizli sağ beki Joao Pereira dün gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip etti.

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