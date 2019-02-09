İkinci yarının ilk maçındaki Başakşehir mücadelesinde sol ayak tarak kemiği kırılan Karadeniz ekibinin Portekizli sağ beki Joao Pereira dün gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip etti.
İkinci yarının ilk maçındaki Başakşehir mücadelesinde sol ayak tarak kemiği kırılan Karadeniz ekibinin Portekizli sağ beki Joao Pereira dün gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip etti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.