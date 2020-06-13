Bordo-Mavililer’in vazgeçilmez ismi Joao Pereira, 3 aylık aranın ardından lige fırtına gibi döndü. Geçtiğimiz sezon ligde 22 maçta 5 asist yapan Portekizli sağ bek, bu sezonda kariyer rekoru kırdı. Trabzonspor’un, Göztepe karşısında Nwakaeme ile bulduğu golün asistini yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, toplamda 23 karşılaşma sonunda 1 gol ve 5 asiste ulaştı.