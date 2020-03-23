Joao Pereira parmak ısırtıyor

Bu sezon 1 gol, 4 asistlik performansıyla parmak ısırtan 36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deen fazla şut pası atan (32) ve sahipsiz top kazanan (164) sağ bek oyuncusu konumunda yer alıyor. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu ile1 yıllık yeni kontrat imzalamayı planlıyor.

Serkan Asan ödülü kaptı

Trabzonspor altyapısının son yeteneklerinden Serkan Asan, Joao Pereira ve Kamil Ahmet'in yokluğunda iyi bir performans göstermişti. 20 yaşındaki oyuncunun ortaya koyduğu oyundan memnun olan teknik heyet, sezon sonunda genç futbolcuyu iyileştirilmiş sözleşmeile ödüllendirecek. Başarılı oyuncunun 2023'te bitecek mukavelesini 2 yıl daha uzatmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, Serkan'ın maaşına da zam yapacak.

Sosyal medya ekibi mesaide!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse hayat durma noktasına geldi. Birçok vatandaşımız evlerinde vakit geçirirken, Bordo-Mavililer'in sosyal medya ekibi de başta Trabzonsporlular olmak üzere herkes için güzel bir video hazırladı. Yaklaşık 30 dakikalık videoda, daha önceden çekilen videolardan kesitler yer aldı. 'Video Nostalji: Sizin için derlediklerimiz' adı altında paylaşılan bu video kısa sürede büyük ilgi gördü.