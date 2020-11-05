Joao Pereira: Gücümüzü gösterme zamanı

İhsan Derelioğu yönetiminde antrenmanlara çıkan Bordo-Mavililer’de, Joao Pereira da kaptanlığını gösteriyor. 36 yaşında olan takımın en tecrübeli ismi, motivasyonu üst seviyede tutuyor. Arkadaşlarıyla sürekli konuşmalar yapan başarılı sağ bek, bu hafta alınacak galibiyetin önemine değiniyor. Gösterdikleri performansın kesinlikle kendilerine yakışmadığını ve Trabzonspor’un hedefinin her zaman zirve olduğunu belirten Pereira’nın, “Alanyaspor iyi ve formda bir takım. Ama biz Trabzonspor’uz. Sahaya daima favori çıkariz. Gücümüzü gösterme zamanı. Taraftarımızı ve camiayı çok üzdük. Bu galibiyete herkesin ihtiyacı var. Alınacak 3 puan bizi ayağa kaldırır. Biz kaliteli bir takımız” dediği öğrenildi.

Hava pozitife döndü

Özellikle takıma yaz döneminde katılan yeni yabancı isimlerle görüşmelerde bulunan Pereira, Trabzonspor’da 5. sezonunu geçirdiği için yerlilerle de çok iyi bir iletişime sahip. Adeta İhsan Derelioğlu’nun yardımcısı gibi sorumluluk alan Portekizli yıldız, takımdaki havanın pozitife dönmesinde büyük etken.