Joao Pereira da sözleşme bekliyor

Bordo-Mavili camiada herkes sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ve Jose Sosa ile nikah tazelenmesini beklerken, Joao Pereira’nın da gözü yönetimde. Portekizli sağ bekin sözleşmesi de 5 ay sonra bitiyor. Ağaoğlu ve kurmaylarının, 35 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi. Ancak alınan bilgilere göre, henüz resmi bir teklifin olmadığı kaydedildi.