Joao Pereira: Bize karşı basit kararlar veriliyor

Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı Ankaragücü maçının ardında takımın deneyimli oyuncusu Joao Pereira açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli oyuncu, hem penaltı pozisyonunu hem de ligdeki durumları hakkında konuştu

"Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı. Trabzonspor'un bu başarısı sanırım insanları rahatsız etmeye başladı ama onlar bilsinler ki, rahatsız olmaya devam edecekler."

Maçta bir penaltıya sebebiyet veren Joao Pereira, ayrıca gördüğü sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü