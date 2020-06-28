Joao Pereira: Basit bir penaltıydı

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Mücadeleye sınırda çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 52. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray sınavı öncesinde cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu 61'te ise penaltıya sebebiyet verdi.

'Üzülmeye devam edecekler'

Maçın ardından konuşan yıldız oyuncu hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Pereira, "Kaybettiğimiz 2 puan var. Sırtım dönüktü, basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı kolay kararlar veriyorlar. Sanırım Trabzonspor'un başarısından rahatsızlar ama bilsinler ki Trabzonspor devam edecek. Üzülen insanlar üzülmeye devam edecek" dedi.