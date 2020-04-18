Joao Pereira: Aklım sadece şampiyonlukta

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, Portekiz basınına konuştu. Sözleşmesinin biteceği hatırlatılan tecrübeli oyuncu, "Aklım sadece şampiyonlukta. Takım olarak hedefimiz bu” diye konuştu." şeklinde konuştu.

18 Nisan 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Joao Pereira: Aklım sadece şampiyonlukta

Bu sözler Joao Pereira’ya ait. Portekiz basınına konuşan başarılı sağ bek, “Salgın sonrası dışarı hiç çıkmadım. Kurallara harfiyen uyuyorum. Ve Portekiz’deki yakınlarımı da bu konuda uyardım. Normal yaşantımdan farklı olarak oğlumla artık bütün gün vakit geçirebiliyorum” dedi.

Sözleşmesinin biteceği hatırlatılan tecrübeli oyuncu, “Bunu düşünmüyorum. Aklım sadece şampiyonlukta. Takım olarak hedefimiz bu” diye konuştu.

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