Joao Pereira: Aklım sadece şampiyonlukta

Bu sözler Joao Pereira’ya ait. Portekiz basınına konuşan başarılı sağ bek, “Salgın sonrası dışarı hiç çıkmadım. Kurallara harfiyen uyuyorum. Ve Portekiz’deki yakınlarımı da bu konuda uyardım. Normal yaşantımdan farklı olarak oğlumla artık bütün gün vakit geçirebiliyorum” dedi.

Sözleşmesinin biteceği hatırlatılan tecrübeli oyuncu, “Bunu düşünmüyorum. Aklım sadece şampiyonlukta. Takım olarak hedefimiz bu” diye konuştu.