Transferde bombaları üst üste patlatan Fenerbahçe , bu kez ezeli rakibine de büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor. Galatasaray ’ın yeni 10 numarası olması beklenen Joao Pedro, Sarı-Lacivertliler’le anlaşmak üzere.

Menajerleri geliyor

Galatasaray cephesinin hem kulübü Cagliari hem de kendisiyle belli ölçüde mutabakata vardığı Brezilya asıllı Italyan yıldızın transferi, menacer komisyonu nedeniyle çıkmaza girmişti. Tam da bu dönemde araya giren Fenerbahçe Yönetimi, Cagliari’yi ikna ettikten sonra, oyuncunun menacerini Istanbul’a davet etti.

Taraflar bugün masaya oturarak işi bitirmeye çalışacak. 30 yaşındaki hücumcu için Galatasaray’ın da temasları devam ediyor. Ancak Italyan medyasına göre Fenerbahçe bu transferde mutlu sona çok yakın.