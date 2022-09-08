Joao Pedro’nun menajerinden Galatasaray itirafı: Yoğun ilgi vardı

Joao Pedro’nun menaceri Marco Piccoli, İtalya’da Tuttomercato’ya konuşarak oyuncunun transfer sürecini anlattı.

Piccoli, “başlangıçta Galatasaray ’ın yoğun ilgisi vardı. Görüşmeler uzayınca Fenerbahçe devreye girdi. Pedro ile birlikte iki takımın teklifini de değerlendirdik. Seçim yapmak zor olsa da Fenerbahçe’nin bizim için daha doğru olacağına karar verdik. Tabii ki burada Cagliari ile de anlaşılması gerekiyordu. İtalya’dan da teklif aldık ama Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimali, Pedro’yu çok heyecanlandırdı” dedi.

Övgüleri topladı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin, evinde Kayserispor'u konuk ettiği mücadelede Pedro sahaya ilk kez 11'de çıkarken, karşılaşmada ilk golünü atmayı başarmıştı. Maçın ardından tecrübeli futbolcu hem taraftarlardan hem de futbol kamuoyundan övgüler almıştı.



