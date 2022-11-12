Joao Pedro kırmızı gördü

Fenerbahçe 'de Joao Pedro şoku yaşanıyor. Süper Lig'de 14. hafta maçında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Giresunspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı.
Sarı-Lacivertli takımda Brezilyalı golcü Joao Pedro ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
30 yaşındaki futbolcu maçın 13. ve 40. dakikalarında yaptığı fauller sonrasında çift sarı karttan kırmızı gördü.
Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Pedro bu sezon 15 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
Trabzonspor maçında yok!
Brezilyalı futbolcu bu sezon geride kalan haftalarda sarı kart dahi görmemişti. Pedro Dünya Kupası'na verilen ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 3. kez kırmızı kart gördü.
Enner Valencia (Konyaspor)
Michy Batshuayi (Sivasspor)
Joao Pedro (Giresunspor)