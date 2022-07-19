Fenerbahçe Galatasaray 'ın anlaşmaya vardığı Joao Pedro'yu kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertli takımın Jaoa Pedro transferini açıklaması artık an meselesi. Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Joao Pedro kimdir?

João Pedro Geraldino dos Santos Galvão, Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı.

30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Cagliari'de forvet ve forvet arkası pozisyonda oynuyordu.

Sarı-Lacivertliler'in anlaşmaya vardığı Brezilya asıllı İtalyan yıldız, Cagliari ile İtalya Ligi Serie A'da son 3 sezonda çıktığı 110 maçta 58 gole katkıda bulundu. Pedro, 110 maçta 47 gol atarken 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 13 gol, 4 asist, bir önceki sezonda 16 gol, 3 asist ve 2019- 2020 sezonunda ise 19 gol, 4 asistle mücadele etti.

1.84 boyunda olan 30 yaşındaki orta sahaya brezilya alt yaş milli takımları ve İtalya Milli Takım forması giydi. Pedro en verimli sezonunu Cagliari'de geçirdi. 220 maça çıkan 10 numara 73 gol atma başarısı gösterdi.



