Joao Pedro için kritik tarih

Sezon başında transfer döneminde büyük umutlarla getirilen Joao Pedro, şu ana kadar tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.

Ancak Pedro’nun kısa sürede esas performansını sahaya yansıtacağı, bilhassa Dünya Kupası arasında güç toplayacağı vurgulandı. Dünya Kupası arasından sonra gerçek Pedro’nun geri dönmesi bekleniyor.

Tecrübeli yıldızın kadroya katıldığından beri sakatlık başta olmak üzere birçok şanssızlık yaşaması da göz ardı edilmiyor.

Sezon başı kampından sonra kadroya katıldığı için bu durumun eksikliğini de yaşayan 31 yaşındaki hücumcu, Dünya Kupası arasında takıma tam anlamıyla adapte olacak.

TEMPO FARKI

Joao Pedro ayrıca geldiğinde ciddi bir sakatlık yaşadı. Sakatlığın etkileri ister istemez halen daha görülüyor. Burada Jorge Jesus tarafından sırtı dönük oyunda kullanılan ve hatta zaman zaman önemli faydalar veren Pedro, yeni görevine alışıyor.

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Cagliari’de 8 yıl forma giydikten sonra Fenerbahçe ’ye gelen Brezilyalı yıldız iki takım arasındaki tempo farkına da alışmaya çabalıyor. Cagliari’de daha çok oyun Joao Pedro üzerine inşa edilmişti. Ancak Fenerbahçe’de birçok yıldız var.

2 GOL, 1 ASİST

Joao Pedro, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 resmi maça çıktı. Pedro, bu maçlarda 2 gol attı, 1 asist yaptı. Ligde 8 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Brezilyalı futbolcu, Avrupa Ligi’nde de 5 karşılaşmada 1 gol buldu. (Skorer)