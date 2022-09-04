Joao Pedro: Gol atmak için sabırsızlanıyordum

Süper Lig 'in 5. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Joao Pedro, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle 3 puanı getiren isim olan yıldız oyuncu, performansından mutlu olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'de çok iyi şekilde karşılandığını ve taraftarların sakatlık döneminde kendisine desteklerini hissettirdiklerine vurgu yapan Pedro, ''Oynamadığım periyotta çok çalıştım. Burası zor bir lig, kazanma baskısı var. Performansımdan mutluyum. Taraftarın önünde gol atmak için sabırsızlanıyordum. İnanılmaz bir duyguydu. Benim attığım gol dışında takımın performansı çok iyiydi.'' dedi.







