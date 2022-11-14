Joao Pedro dibe vurdu! Hayal kırıklığı...

Fenerbahçe ’de şu ana kadar neredeyse kadrodaki tüm oyuncular iyi bir performans sergiledi. Jorge Jesus; İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Crespo, Ferdi, Samuel gibi isimlere adeta seviye atlattı. Portekizli teknik adamın etki edemediği tek bir oyuncu oldu: Joao Pedro... Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, sezon başında Galatasaray ’ın elinden kapılarak en yüksek maliyetli transfer olarak kadroya katıldı. Yapılan toplam 10 takviye arasında ‘yıldız’ gözüyle bakılan isimlerin başında gelen Pedro, bir türlü bekleneni veremedi.

Pedro, Instagram’dan yayınladığı mesajda, “Takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz” yazdı.

Valencia ve Batshuayi’nin çok gerisinde

İlk 11’de çıktığı ilk maç olan Kayseri karşılaşmasına 1 gol, 1 asistle damga vuran tecrübeli oyuncu, ardından büyük bir düşüş yaşadı. Sezon başlarken bir numaralı forvet gözüyle bakılan Pedro; Valencia ve Batshuayi’nin çok gerisinde kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada kırmızı kart gördüğü Giresunspor maçıyla adeta dibe vurdu. Jesus, Dünya Kupası arasında öğrencisiyle özel olarak ilgilenerek kendisini kazanmaya çalışacak.







