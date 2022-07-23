Joao Pedro: Çok mutlu olacağız

Sarı-Lacivertliler'in, İtalyan ekibi Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, önceki gün 3 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Çizme temsilcisinin uzun yıllardır kaptanlığını yapan ve 10 numarası olan Pedro için Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli olarak 4.6 milyon Euro ödediklerini KAP'a açıkladı. 30 yaşındaki oyuncunun alacağı yıllık ücretle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak tecrübeli futbolcunun yıllık yaklaşık 2.2 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Ailesiyle birlikte önceki gün İstanbul'a ayak basan ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atan Pedro, burada başarılı olacağını söyledi.

'Taraftarımız merak etmesin'

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, “Çok büyük bir kulübe geldim. Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarlarımız merak etmesin, birlikte çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Pedro, Kanarya'nın bir sonraki Avrupa Kupası sınavında kadroya yazılması halinde forma şansı bulacak.

Yusuf Dursun