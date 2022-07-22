Joao Pedro: Çok büyük bir kulübe geldim

Fenerbahçe 'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Joao Pedro, transferinin resmen açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe TV’ye konuşan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, "Çok büyük bir kulübe geldim. Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj

Fenerbahçeli taraftarlara mesajını ileten Pedro, "Birlikte çok mutlu olacağız." dedi.



