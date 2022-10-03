Joao Pedro çıldırttı! Derbide sıfır çekti

Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un forvette Enner Valencia ile birlikte görev verdiği Joao Pedro derbide yokları oynadı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 16 kez topla buluşurken hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekti. 10 ikili mücadeleye giren 30 yaşındaki oyuncu, sadece 4'ünü alabildi. Etkisiz görüntüsüyle Jesus'un sabrını tüketen oyuncu, 70. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. (Sabah)