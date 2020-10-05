Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, son güne kadar çalışmalarını tam gaz sürdürürken Inter'den ayrılması beklenen Joao Mario için de görüşmeler yürütüldüğü iddia edildi. Galatasaray'ın da gündemine gelen oyuncu, Observador'un iddiasına göre Fenerbahçe ve Valladolid'den aldığı teklifleri reddetti.

Inter, 2016'da 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek oyuncuyu bonservisi ile takımdan göndermek istediği aktarılmaktaydı. 27 yaşındaki Angola asıllı Portekizli orta saha, ülkesinin a milli takımı ile de 46 maçta görev yaptı.