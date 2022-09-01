Joao Figueiredo: Hedefim en az 20 gol atmak

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo, hat-trick yaptığı Antalyaspor maçı, ligin 5. haftasındaki Galatasaray maçı ve bu sezonki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo, 3 gol attığı Antalyaspor maçındaki kişisel ve takım performansından çok memnun kaldığını belirtirken, aynı performansı 5. haftadaki Galatasaray maçında da göstermek istediklerini ve maçtan puan yada puanlarla ayrılmayı umduklarını söyledi. Figueiredo, bu sezon için kendisine 20 gol hedefi koyduğunu ve bunun başarmak için çok çalışacağını da vurguladı.

"Gaziantep FK'da hat-trick yapan ilk futbolcu olmak da gurur verici"

Ligin 4. haftasında 5-2 galip bitirdikleri ve hat-trick yaptığı Antalyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü'nün Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo, "Antalyapspor maçının atmosferi bizim için çok farklıydı ve çok güzeldi. İlk yarıyı geride kapattık ve sonrasında geri dönmesini bildik. Bu maçta hattrick yapmak da benim için çok güzeldi. Ayrıca Gaziantep FK tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu olmak da gurur verici ve ayrıcalık oldu" dedi.

"Takım iyi olunca performansım artıyor, hedefim 20 gol"

Ligin 4 haftasındaki bireysel performansı ile ilgili soruya da cevap veren Joao Figueiredo, "Geçen sezon Spor Toto Süper Lig 'de ilk sezonumu yaşamıştım. Geçen sezona da iyi başlamıştım ama takım performansı düşünce benim de performansım düşmüştü. Bu sezon takım olarak lige iyi başladık. Bu durum benim de performansımı olumlu etkiledi. Takım iyi olduğu için ben de iyi performans gösteriyorum. Bu ortam kendime 20 gol hedefi koyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçı yukarıda mı yoksa orta tarafta mı olacağımızı gösterecek"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili de konuşan ve çok zor bir maça çıkacaklarını ifade eden 26 yaşındaki Figueiredo, "Galatasaray maçı bizim için çok önemli bir maç. Galatasaray büyük bir takım ve deplasmanda oynamak çok zor olacak. O yüzden Galatasaray maçından alacağımız puan yada puanlar sezon sonunda nerede olacağımızın bir göstergesi olabilir. Bu maç bizim yukarı tarafta mı yoksa orta tarafta mı olacağımızı gösterecek" şeklinde konuştu.

Maçlardaki gol sevinçleri ile ilgili de konuşan ve yakında çocuğunun dünyaya geleceğini belirten Figueiredo, "Maçlardaki gol sevinçlerimin tabi ki bir sebebi var. Eşim 5 aylık hamile. Yakında bebeğimiz dünyaya gelecek. İlk çocuk her zaman şans getirir derler. Biz de bunun uğuruna inanıyoruz. O yüzden gol sevinçlerimi de o şekilde yaşıyorum" diye konuştu.

İHA