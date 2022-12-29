Joao Felix’i alan var mı!
Portekizli yıldız, Diego Simeone’nin kendisine istediği kadar şans vermemesi ve oynattığı sistem nedeniyle Atletico Madrid’den ayrılma kararı almıştı. İspanyol ekibi, 2019 yılında 127 milyon Euro bonservis ödediği Felix için kulüp arıyor.
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Joao Felix, süre almaması sebebiyle takımdan ayrılmak istiyor. Bu karar sonrası harekete geçen Atletico Madrid'in Manchester United ve Arsenal’e, 23 yaşındaki oyuncuyu 9 milyon Euro’ya sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermeyi teklifi ettiği ve yanıt beklediği belirtildi.
PREMIER LİG'E SICAK
Portekizli oyuncunun yeni bir maceraya atılmak istediği ve Kış transfer döneminde Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.