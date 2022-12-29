Joao Felix’i alan var mı!

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Joao Felix, süre almaması sebebiyle takımdan ayrılmak istiyor. Bu karar sonrası harekete geçen Atletico Madrid'in Manchester United ve Arsenal’e, 23 yaşındaki oyuncuyu 9 milyon Euro’ya sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermeyi teklifi ettiği ve yanıt beklediği belirtildi.

PREMIER LİG'E SICAK

Portekizli oyuncunun yeni bir maceraya atılmak istediği ve Kış transfer döneminde Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.