Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, Portekiz kulübünün başkanı Luis Filipe Vieira ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştirdi. Benfica Arsenal ve Manchester United'ın 60 milyon Euro'luk teklifini reddetmişti. Devreye giren Juventus ise Portekizli oyuncu 105 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Yarışa Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Real Madrid'in de dahil olması bekleniyor.