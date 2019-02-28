Joao Felix'e 105 milyon Euro!

Benfica'nın son yükselen değeri Joao Felix için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda. Manchester United ve Arsenal 19 yaşındaki yıldız adayı için savaş verirken devreye İtalyan devi Juventus girdi.

28 Şubat 2019, Perşembe 19:13
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Joao Felix'e 105 milyon Euro!

Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, Portekiz kulübünün başkanı Luis Filipe Vieira ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştirdi. Benfica Arsenal ve Manchester United'ın 60 milyon Euro'luk teklifini reddetmişti. Devreye giren Juventus ise Portekizli oyuncu 105 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Yarışa Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Real Madrid'in de dahil olması bekleniyor.

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