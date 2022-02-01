Joao Cancelo Manchester City ile sözleşme yeniledi

Manchester City’li Joao Cancelo yükselen formu sonrası kulübü tarafından yeni kontrat ile ödüllendirildi. Portekizli bek oyuncusu 2025 yazında bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak 2027 yazına kadar kendisini Manchester City’e bağlayan imzayı attı. Sözleşmeye göre oyuncu Manchester City’den haftalık 80,000 sterlin kazanacak.

27 yaşındaki oyuncu yeni sözleşmeye attığı imzadan oldukça memnun görünürken şunları söyledi;

‘’Manchester City harika bir kulüp. Bu yüzden yeni sözleşmeyi imzalamaktan oldukça mutluyum. City oyuncuları potansiyellerine ulaşmak için her şeye sahip; harika tesisler, dünya klası takım arkadaşları ve her gün bizi daha iyi olmaya zorlayan bir menajer. Futbol oynamak için daha iyi bir yer yok ve burada çalışmak büyük bir zevk. Kariyerim bitmeden önce başarmak istediğim birçok şey var ve Manchester City bunlar için en büyük şansı veriyor. Bu yeni sözleşme artık tamamen oyunumu geliştirmeye ve daha çok kupa kazanmaya odaklanmam anlamına geliyor.’’

2019 yılında Juventus’tan 65 milyon euro karşılığında Manchester City’e gelen Joao Cancelo, 106 maça çıkarken kulübüyle 3 kupa kazandı.







