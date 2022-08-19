Joao Cancelo dehşet verici saldırıyı anlattı!

Premier Lig ekibi Manchester City'de yıldız futbolcu Joao Cancelo, 2021 yılında ailesiyle birlikte evlerinde otururken 4 gaspçının saldırısına uğramıştı. Portekizli futbolcu yaşananların ardından uzun süredir devam eden suskunluğunu bozdu.

"NASIL BU KADAR ALÇAK İNSANLAR VAR BİLMİYORUM"

Saldırı anlarının ardından olay gecesinde bir paylaşım yapan Joao Cancelo, "Maalesef bugün beni ve ailemi yaralamaya çalışan dört korkağın saldırısına uğradık. Böyle bir saldırıya direnç gösterdiğinizde olan şey bu. Bütün mücevherlerimi alıp yüzümü bu halde bırakmayı başardılar. Nasıl bu kadar alçak insanlar var bilmiyorum. Benim için en önemli olan şey ailem ve şanslıyız ki onlar iyi. Hayatımda karşıma çıkan onca engelden sonra bunun da üstesinden geleceğim. Her zaman sağlam ve güçlü" ifadelerini kullanmıştı.

Joao Cancelo'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımda göz çevresi, çenesi ve kaşının üzerinde darp izleri olduğu görülmüştü.

MANCHESTER CİTY: DEHŞETE DÜŞTÜK

Premier Lig ekibi Manchester City yaşananların ardından bir paylaşımda bulunmuştu. Ada ekibinden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joao Cancelo ve ailesinin bu akşam evlerinde uğradığı Saldırı ve hırsızlık olayı karşısında dehşete düştük. Kulüp olarak Cancelo ve ailesine gerekli desteği veriyoruz ve polis soruşturmasını yakından takip ediyoruz" denilmişti.

CANCELO SALDIRI ANLARINI ANLATTI

Joao Cancelo, 2021 yılında yaşanan saldırı hakkında uzun süredir devam eden suskunluğunu bozdu. Ailesiyle birlikte vakit geçirdiği sırada yaşanan saldırıya anlatan Joao Cancelo, "Ailemle oturma odasındaydım. Kapşonlu adamlar bütün evimi, ailemi, kızımı dehşete düşürdü. Fernandinho gördü, onu aramıştım. Yüzümün kan içinde olduğunu gördü. 5-10 dakika içerisinde hemen bize geldi" açıklamasını yaptı.

"SAYGIM ÇOK BÜYÜK ŞEKİLDE YÜKSELDİ"

Saldırının ardından Fernandinho'yla iletişim kurduğunu belirten Joao Cancelo, "Fernandinho, beni ve ailemi sakinleştirmeye çalışıyordu. Benim ve ailemin, zor zamanlarda ona güvenebileceğimizi gösterdi. Ona olan saygım çok büyük şekilde yükseldi" dedi.

"ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Joao Cancelo'nun kendisiyle konuştuğu ilk anlarda şaka yaptığını düşündüğünü belirten Fernandinho şu ifadeleri kullandı:

"Görüntülü arıyordu. Görüntülü aramasına şaşırdım, kanaması vardı ve şaka yapıyor sandım. Oturma odasından ayrılıp yatak odasına geçtim. 'Ne oldu?' diyince saldırıya uğradığını söyledi. 'Sakin ol, geliyorum' dedim."

"HAYATTA ÇOK ACILAR ÇEKTİM"

Manchester City'nin Portekii yıldızı ailesinin kendisi için kutsal bir yapı olduğunu dile getirerek, "Ailem, benim için dünyadaki en kutsal ve en önemli şeydir. Onlara zarar verilirse, bana zarar veriliyor demektir. Bana zarar verecek olurlarsa buna zaten hazırım. Hayatta çok acılar çektim" dedi.

"AİLEMİN ACI ÇEKMESİNİ KALDIRAMAM"

Joao Cancelo şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Gelecekte acı çekeceğimi biliyorum, acı çekmeye hazırım ama ailemin acı çekmesini kaldıramam. Bahane ne olursa olsun, bunu asla affetmem."

(Milliyet)