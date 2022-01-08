Yeni teknik direktörünü hâlâ belirleyemeyen Fenerbahçe yönetiminin takımın başına getirmek için yoğun çaba harcadığı Joachim Löw, Alman medyasına verdiği demeçte imaj endişesi taşıdığını söyledi. Sarı-lacivertli kulüpten teklif aldığını doğrulayan 61 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şartlarımı sundum. Ancak bu şartların kabul görmesi halinde görevi kabul edebilirim" şeklinde konuştu.

HAYALİM İSPANYA'DA ÇALIŞMAK

Aslında en büyük hayalinin İspanya'da çalışmak olduğunu vurgulayan Joachim Löw, "Kafamdan geçen takımın profillerine Leipzig gibi proje kulüpleri uyuyor. En büyük endişem; olası bir imaj kaybı. Fenerbahçe'ye 'Evet' dediğim taktirde İstanbul'a dünya şampiyonu unvanıyla gideceğim ve olası bir başarısızlık imajımı zedeler. Bu nedenle belli koşullar öne sürdüm" ifadelerini kullandı.

FUTBOLUN PATRONU OLMAK İSTİYOR

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye sunduğu şartlardan en önemlisi; tek başına futbolun sorumluluğunu üstlenmek. Bu, U-11'den A takıma kadar tüm birimleri kapsıyor. Ayrıca kendi scout ekibini getirmeyi şart koştu. Alman çalıştırıcı, transfer de istiyor ancak büyük bir değişim yanlısı değil. 5-6 nokta isimle takımın istenilen düzeye geleceğine inanıyor. Taraflar burada fikir birliğine varamıyor. Çünkü Löw'un talebi kabul görürse yönetimin çalıştığı menajerlik şirketi devre dışı kalacak. (Sabah)