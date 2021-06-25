Joachim Löw ucuz kurtuldu

17 yıldır Almanya Milli Takımı'nda görev yapan teknik direktör Joachim Löw, EURO 2020'den sonra görevini bırakacağını açıklamıştı. 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve büyük eleştiri alan Panzerler'de Löw, benzer bir sonu az kalsın bu turnuvada da yaşıyordu.

F Grubu'nda son maçında 2-1 yenik durumdayken 84'te Goretzka'nın golüyle beraberliği kapıp, adını bir üst tura yazdıran Almanlar'da Löw, geçmiş maçlardaki sakinliğinin aksine bir an olsun yerinde duramadı ve elenmekten son anda kurtuldu.