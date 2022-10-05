Joachim Löw teklifleri reddediyor

Almanya Milli Takımı'nda 2006-2021 gibi uzun yıllar görev aldıktan sonra yerini Hansi Flick'e bırakan Joachim Löw, henüz bir takımla anlaşmış değil. Fenerbahçe 'nin de takımın başına getirmek için yoğun mesai harcadığı 62 yaşındaki teknik adama son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart danışmanlık teklifinde bulundu.





LÖW TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre; Stuttgart'ın yaptığı danışmanlık teklifini kabul etmeyen Joachim Löw'ün, bu teklifi reddetme nedeni de ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı kendisini halen teknik direktör olarak gördüğü ve yeni bir takımın başına geçecekse bunun da teknik direktör olarak gerçekleşeceğini ifade ederek Stuttgart'ın teklifini reddettiği ifade edildi.

Joachim Löw, 2021 yazındaki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra emekli oldu ve o zamandan beri hiçbir takımda görev almadı.





BİR ZAMANLAR STUTTGART'TA ÇALIŞTI

Alman teknik adam, Stuttgart'ın teklifini kabul etseydi eski kulübüne dönüş yapmış olacaktı. 1996'dan 1998'e kadar Alman ekibinde teknik direktör olarak çalışmıştı. Bu süre zarfında Löw, Stuttgart ile birlikte 1997'de DFB Kupası'nı kazandı.

“SÖYLENEN PARA İNANILMAZ”

Adı Fenerbahçe ile anıldığı dönemde yazarımız Mehmet Demirkol, Joachim Löw ile ilgili sarı lacivertli takımın yaptığı teklif ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Demirkol, “Löw’ü Fenerbahçe’ye istiyorlar belli ki. Acayip bir teklif yaptıkları da söyleniyor. Löw’ün niyeti yok aslında. Ama son dönemde zannediyorum biraz fikirleri pozitif anlamda değişmiş. Çünkü acayip bir teklif yapılmış yani. Söylenen para inanılmaz. İnanamadım yani, o yüzden söylemiyorum. Çok acayip bir para teklif edilmiş. Almanya tarafından duyduğumuz o.” sözlerini sarf etmişti.



