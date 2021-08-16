Jinekomasti hastalığı erkeklerde sıklıkla karşılaşılan olağan dışı meme büyüme hastalığıdır. Bu hastalık ergenlik döneminde görülmek ile birlikte bebeklik ve yaşlılık dönemlerinde görülebilir.

Ergenlik döneminde ortaya çıkan jinekomasti tedavi edilmediği takdirde kalıcı bir hastalığa dönüşebilir. Hastalık sağlık sorunları haricinde psikolojik sorunlara da yol açarak kişilerin hayat kalitesi düşürebilir. Jinekomasti tedavisi edilmesi ve takip gerektiren bir hastalıktır.

Jinekomasti hastalığına sebep olan birçok faktör vardır. Başlıca faktörler ise; sağlıksız besleme, hareketsiz yaşamdır. Kesin tanı koyulması için hastanın meme bölgesinde ağrı, şişlik, hassasiyet ve meme ucundan sıvı gelmesi gibi belirtiler aranır.

Belirtiler sonrasında el ile muayene yapılması gerekir. Muayenede kitle hissedilmesi sonucunda uzman hekim gerekli tahliller isteyebilir.

Jinekomasti ameliyatı ne zaman gereklidir?

Jinekomasti hastalığında doktorun uygun gördüğü durumlarda cerrahi işlemlere başvurulur. Hastalıkta cerrahi işlemler en etkili ve kesin olan tedavi yöntemidir.

Cerrahi işlemlerde ise açık ameliyat yöntemi tercih edilir. Ameliyat esnasında meme başından girilir. İçeride yer alan doku kesilir.

Hastalığın farklı durumlarına göre farklı tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Genel anestezi ile gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 2 saat sürmektedir. İşlem sonrası kişi 2 gün hafif ağrı hissedebilir.

Ergenlik döneminde ise cerrahi işlem ilk tercih değildir. Hormonal değişiklikler olabileceği için en az 2 yıl beklenmesi gerekir. 2 yıl sonrasında şikayetlerin devam etmesi halinde cerrahi yönteme başvurulur.

Tedavide tercih edilen bir diğer yöntem ise liposuction işlemidir. Liposuciton yöntemide kanüller yardımı ile meme bölgesinde yer alan fazla yağlar emilir.

Kişilerin hastalık durumuna göre açık ameliyat ve liposuction yöntemi bir arada kullanılarak etkili sonuç elde edilebilir.

Jinekomasti işleminin tedavisi için mutlaka alanında uzman hekim ile görüşülmesi ve bu konuda tecrübeye sahip doktorlar tercih edilmelidir. Yanlış uygulamalar geri dönüşü zor sağlık sorunlara yol açabilir.