Jindrich Trpisovsky: Beşiktaş menajerlerimle iletişime geçmişti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trpisovsky, yarınki maçta iki takımında yüksek performansta oyun oynayacağını söyleyerek, "Sivasspor'un atak olarak çok yüksek performanslı bir takım olduğunu da biliyoruz. Zorlu bir maç olacak ve Sivasspor taraftarının da maça etki sağlayacağını düşünüyoruz. Yarınki maçla ilgili en çok kendi performansımıza ve oyunumuza odaklanıp ona göre bir oyun ortaya koyacağız. Sivasspor'un çok iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Onlara karşı 3 yıl önce de oynamıştık. Bizim öncelikli amacımız kim olursa olsun galibiyete elde etmek. Rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu görüyoruz ve yarınki maçta da bunu göreceğiz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A MİNNETTARIM"

Adının bir dönem Beşiktaş ile anılması hatırlatılan Jindrich Trpiovsky, "Evet Beşiktaş benim menajerlerimle iletişime geçmişti. Kendilerine bana bu fırsatı sundukları için minnettarım ancak ben duygusal olarak bağlılığım olan bir yerdeyim. O yüzden Beşiktaş ile olan görüşmemiz olumlu sonuçlanmadı." diye konuştu.

Slavia Prag takımı maçın hazırlıklarını ise tamamladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sivasspor maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

DHA







