29 Ekim'de başlayacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi, milli sporcularımızın hazırlıkları sürüyor. FIG Dünya Challenge Kupası serisi Paris ayağında dün elemeler yapıldı. Ferhat Arıcan ve Adem Asil'in katıldığı kupada yer aldığımız 4 alette de final başarısı geldi. Adem Asil halkada (14.900) 1., atlama masasında (14.250) 8., Ferhat Arıcan da paralelde (14.150) 5. ve kulplu beygir (13.950)8. sıradan finale çıktı. İki sporcumuz da bugün madalya mücadelesi verecek. Bugünkü finallerimiz; kulplu beygirde TSİ 15.06'da, halka 15.44'te, atlama masası 17.10'da, paralel de 17.48'de başlayacak.