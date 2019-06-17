Jimmy’de fark 1.5 milyon euro

Aslan’ın transfer gündemindeki Jimmy Durmaz’ın İstanbul’a gelmesi, Galatasaray ile ilgili transfer iddialarını güçlendirdi.

Sarı-kırmızılıların ise oyuncunun menajeri eski İsveçli ünlü futbolcu Martin Dahlin’le kıran kırana pazarlığa girdiği ifade edildi. Dahlin, futbolcusuna İspanya’dan teklif geldiğini, Toulouse’un da sözleşme uzatmak istediğini bildirerek, imza parasının da içinde olduğu 3 senelik 6 milyon euro talep etti.

Galatasaray ise 3 sene için 4.5 milyon euro verebileceğini iletti.

(Milliyet)