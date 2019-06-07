Üç sezondur Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Jimmy Durmaz bu yaz Türkiye'ye dönebilir. Son dönemde Galatasaray'la ilişkilendirilen Türk asıllı İsveçli futbolcu birden fazla takım talip...

Jimmny'nin babası Simon Durmaz, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, "Bu konularda konuşmak doğru değil. Fakat Türkiye'den çok sayıda takım Jimmy'i transfer etmek istiyor. Kendisi şu anda İsveç Milli Takım kampında; son durumu konuşmadık. Fakat ben Jimmy'nin Türkiye'de oynamasını istiyorum" dedi.

Tecrübeli futbolcunun temsilcisi Martin Dahlin ise, "Jimmy için Galatasaray'la görüşüyor musunuz?" sorusuna "Bu konuda yorum yapamam" demekle yetindi.

Jimmy Durmaz, 2012-14 yıllarında Gençlerbirliği'nde forma giydi. Sonrasında Olympiakos'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcunun Toulouse ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.



