Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da
Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna katan transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Jimmy Durmaz'a 3 yıl için 21 milyon TL, Şener Özbayraklı'ya ise 2 yıl için 13 milyon TL kazanacak.
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "
Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti."
"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti."