Jimmy Durmaz şov yaptı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcu Jimmy Durmaz, dünkü idmanda yaptığı asistlerle teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

16 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Jimmy Durmaz şov yaptı

Galatasaray’ın dünkü idmanında Jimmy Durmaz’ın birbirinden güzel asistlere imza attığı öğrenildi.

Babel’in rotasyona girme ihtimali nedeniyle, Sivas maçında sol kanatta görev bekleyen Jimmy, performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

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