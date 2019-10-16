Jimmy Durmaz şov yaptı

Galatasaray’ın dünkü idmanında Jimmy Durmaz’ın birbirinden güzel asistlere imza attığı öğrenildi.
Babel’in rotasyona girme ihtimali nedeniyle, Sivas maçında sol kanatta görev bekleyen Jimmy, performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
Galatasaray’ın dünkü idmanında Jimmy Durmaz’ın birbirinden güzel asistlere imza attığı öğrenildi.
Babel’in rotasyona girme ihtimali nedeniyle, Sivas maçında sol kanatta görev bekleyen Jimmy, performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
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