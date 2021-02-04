Jimmy Durmaz, 2008 yılının Temmuz ayında Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer olmuş son derece başarılı bir futbolcudur. 14 Temmuz 2008 tarihinde Hammarby karşısında 44. dakikada futbolcu Jeffrey Aubynn'in yerine oyuna girmiş ve bu sayede ilk resmi maçına çıkmıştır. Jimmy Durmaz, ilk sezonunda forma giydiği 9 maçın tamamında yedekten oyuna girmiş ve sezonu 2 golle kapatmıştır. Başarılı yıldız futbolcu sonraki sezon da ilk 11'e dahil olamamış ve ayrıca 13 maçta gol atmayı başaramamıştır. Ancak sezon sonunda Malmö ile beraber İsveç şampiyonluğunu yaşamıştır.

2010 sezonu Jimmy Durmaz'ın kendini göstermeye başladığı dönem olmuştur. Yıldız futbolcu, sezonun üçüncü haftasında ilk olarak Malmö ilk 11'inde sahaya çıkmıştır. Bu dönemde yavaş yavaş yıldızı parlamaya başlayan başarılı futbolcu 27 maçta 2 golü ağlarla buluşturarak sezonu tamamlamıştır. 2011 yılında ilk kez Avrupa kupalarında forma giyen Jimmy Durmaz, ilk UEFA maçına ise Havnar Bóltfelag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkmıştır.

Tüm eleme maçlarının elenmesinin ardında katıldıkları UEFA Avrupa Ligi'nde maçların tamamında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcu, 2012 sezonunda devre arasında takımdan ayrılıncaya kadar forma giymiş olduğu 15 maçta 6 golü ağlarla buluşturmayı başarmış ve futbol dünyasına adını altın harflerle kazımış olan efsane futbolcular kervanına katılmıştır.

Jimmy Durmaz nereli?

Jimmy Durmaz, bir Avrupa ülkesi olan İsveç'in Örebro, kentinden dünyaya gelmiştir. Süryani Türk asıllı Mardin kökenli ve İsveçli bir futbolcudur. Yıldız futbolcu Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te 71 forma numarası ile top koşturmaktadır. 1,80 boyundaki yıldız futbolcu orta sahada görev almaktadır.

Jimmy Durmaz kaç yaşında?

İsveç doğumlu ve Türk asıllı Süryani olan yıldız futbolcu 22 Mart 1989 tarihinde dünyaya gelmiş olup 31 yaşında olup futbol kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atmış ve efsaneleşmiş sporcular arasına girmiştir.

Jimmy Durmaz hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Durmaz, son derece başarılı olan futbol kariyeri boyunca birbirinden önemli futbol takımlarında forma giymiş bir futbolcudur. Bu takımlar aşağıda listelenmiştir. Bunlar;

Karagümrük

Galatasaray

Toulouse

Olimpiakos

Gençlerbirliği

Malmö FF

BK Forward

Jimmy Durmaz 2021'de hangi takımda oynuyor?

2 Ekim 2020 tarihinde Galatasaray'dan Karagümrük'e transfer olan Jimmy Durmaz, 2021 yılında İstanbul ekibinde kiralık olarak forma giyiyor.

Jimmy Durmaz maaşı ne kadar?

Futbol kariyeri boyunca gösterdiği müthiş performansı sayesinde adını efsane futbolcu isimler arasına yazdırmaya aday olan tecrübeli sporcu ile ilgili olarak zihinlerde en çok merak uyandıran konuların başında Jimmy Durmaz ne kadar maaş alıyor sorusu geliyor. Bu sorunun yanıtı ise 8,000,000 TL. (sekiz milyon) maaş alıyor şeklinde olmaktadır.

Jimmy Durmaz futbol kariyerinde ilk golünü ne zaman atmıştır?

Efsane futbolcu Jimmy Durmaz ile alakalı olarak merak edilen bir başka önemli soru ise futbolcunun ilk golünü ne zaman attığıdır. Bu sorunun cevabı ise; 3 Kasım 2008 tarihinde oynanan futbol rövanş maçı sırasında topu ağlarla buluşturarak ilk golünü atmıştır şeklindedir.

Jimmy Durmaz profesyonel ve Milli futbol kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?

Süryani Türk asıllı yıldız futbolcu Jimmy Durmaz profesyonel futbol kariyeri boyunca 292 maçta forma giymiş ve toplam 40 gole imza atmıştır. Genç futbolcu forma giydi milli takım kariyeri boyunca toplam 48 maçta oynamış ve topu ağlarla 3 kez buluşturmuştur. Yıldız sporcu tüm futbol kariyeri boyunca toplamda 43 gole imza atmıştır.