Jimmy Durmaz, kardeşinin takımına transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sosyal medyadan yaptığı açıklamamayla Jimmy Durmaz'la yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denilmişti.

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Jimmy Durmaz, İsveç ekiplerinden AIK Stockholm'e imza attı.

2020-2021 sezonunda Galatasaray ’dan Karagümrük’e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 78 karşılaşmada, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon 13 maça çıkan Jimmy Durmaz, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.