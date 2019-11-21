Jimmy Durmaz joker olacak

30 yaşındaki kanat oyuncusu, skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

Oyun kurucu Ömer Bayram

Başakşehir karşısında Galatasaray’da oyun kurucu rolünü Ömer Bayram üstlenecek. Terim, milli futbolcunun yüksek temposundan yararlanarak, takımını hücuma daha hızlı taşımayı hedefliyor. Sol bekte ise Emre Taşdemir görev yapacak.

Kemal Uğurlu uğur getirmedi!

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki kritik maçı yönetecek olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Sarı-Kırmızılı ekibin yüzünü güldürmüyor! Cim Bom, Uğurlu’nun düdük çaldığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 3 de mağlubiyet elde etti.