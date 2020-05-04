Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmiş olsa da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Lorient forması giyen Jimmy Cabot ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

Lorient forması giyen oyuncu, Fransa'da Ligue 2 sezonunun da tescil edilmesiyle birlikte takımını Ligue 1'e taşımış oldu. Buna rağmen Cabot, Lorient'deki dönemini tamamladığınnı açıkladı.

Ouest France'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Yeni maceralar için harekete geçmem gerekiyor. Tamamen başka bir takımda oynamaya bakıyorum. Lorient'deki dönemim sona erdi" ifadelerini kullandı.

İsminin Marsilya, Metz, Beşiktaş gibi takımlarla anılması üzerine görüşleri sorulan Cabot, "Şu anda Fransa'dan veya yurt dışından somut bir teklif yok. Kendimi geliştirmemi sağlayacak bir proje arıyorum. Her zamanki gibi söylentiler var. Her transfer döneminde olduğu gibi ve sözleşmem bittiği için..." dedi.