Fenerbahçe sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un ismi geldiği günden bu yana bir çok kulüple anılıyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Jorge Jesus'un ismi bir süredir Brezilya ekibi Flamengo'nun gündeminde. Kırmızı-Siyahlılar, Portekizli teknik adama kancayı atmıştı. Brezilya basını, Flamengo’nun Jorge Jesus'a yaptığı teklif ve detaylarını yazdı.









1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Fenerbahçe sezon başında bir çok teknik adamla görüşmesine rağmen Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti. KAP'a yapılan açıklamada 1 yıllık sözleşme karşılığı Portekizli teknik adamın 3 milyon Euro kazancağı belirtilmişti. Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ailesiyle beraber yemekte bir araya geldi. Başkan Ali Koç'un yeni sözleşme konusunu ilk kez resmen gündeme getirdiği ve Jorge Jesus'a, "2024'e kadar bizimle kal" dediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre; başarılı hoca, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ancak yeni sözleşme konusunu düşünmek istediğini belirtti. Jesus'un ailesiyle beraber bu konuyu görüşeceği ve ardından kararını yönetime bildireceği ifade edildi.









"MAYIS SONUNA KADAR KONTRATIM VAR"

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yendiği maçın ardından Jorge Jesus yeni sözleşme teklifiyle ilgili gelen sorulara kaçamak cevar vermişti. Portekizli hoca, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" dedi.





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BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İDDİALARI

Fenerbahçe'de gözler aralık ayına çevrilmiş durumda. Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılacak. En büyük hayallerinden biri, Brezilya'nın başına geçmek olan Jesus adaylar arasında yer alıyordu. Ancak son gelişmeler sonrası böyle bir ihtimalin yok denecek kazar azaldığı iddia edildi. Sambacılar için Flamengo'yu çalıştıran Dorival Junior, Palmerias'ın hocası Abel Ferreira ve Fluminense Teknik Direktörü Fernando Diniz'in isimleri geçiyor.

FENERBAHÇE'DE NELER YAPTI?

*Geldiği günden bu yana en çok rotasyonlarıyla konuşuldu. Her maça farklı 11'le başlaması zaman zaman eleştirilse de başarılı saha sonuçlarıyla Fenerbahçe'yi adeta uçurdu.

*İki kulvarda Fenerbahçe'nin başında 25 maça çıktı, 2.16 puan ortalaması yakaladı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 6 beraberlik alırken sadece 3 kez yenildi.

*Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını en yakın rakibi Galatasaray 'ın 2 puan önünde 29 puanla lider tamamladı.





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FLAMENGO İÇİN JESUS İDDİASI

Son dönemde Jorge Jesus ile Flamengo arasındaki flört iddiaları, Sarı-Lacivertli taraftarları fazlasıyla endişelendirmişti. Portekizli hocanın menacerinin Brezilya’ya giderek Kırmızı-Siyahlılar’ın başkan yardımcısı ile görüştüğü öne sürülmüştü. Flamengo ile Copa Libertadores’i ve Brezilya Kupası’nı kazanan Dorival Junior’ın resmen ayrılmasının ardından Jesus iddiaları daha da güçlendi. Ancak Brezilya’dan bu konuda müjdeli haber geldi.









JESUS TEKLİFE YANIT VERDİ

Buna göre Flamengo, gerçekten 68 yaşındaki teknik adamla görüşerek teklif iletti. Jorge Jesus’un ise bu talebe son derece ‘kibar ve kısa’ bir yanıt verdiği belirtildi. Portekizli hocanın Brezilya ekibinin yöneticilerine, “Teşekkür ederim. Ancak Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Size gelmem mümkün değil” dedi. Fenerbahçe Yönetimi şimdi Jorge Jesus’un sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.