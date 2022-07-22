Fenerbahçe 'nin teknik direktörü olarak yeni sezondaki ilk ciddi sınavını Dinamo Kiev karşısında veren Jorge Jesus, turu geçeceklerine inanıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Polonya'dan golsüz beraberlikle ayrılan Sarı- Lacivertliler'in teknik direktörü Jesus, tüm planlarını bir üst tura geçmek üzerine yaptı. Deneyimli hoca, "İkinci maçta taraftarlarımızın bize desteğinin çok büyük bir avantaj oluşturacağını düşünüyorum. Taraftarımızın oluşturacağı tutku ve atmosfer rakibin üzerinde mutlaka büyük bir psikolojik baskı yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

'Gruplarda olmak istiyoruz'

Oyunun ofansif yönündeki eksiklikleri gidereceklerini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadık. Ancak bu kısımları da çalışarak çözeceğiz. Mutlaka Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak istiyoruz" yorumunu yaptı. Kanarya, bu turu geçmesi halinde Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3. ön elemede karşılaşacak. Eğer temsilcimiz Kiev'e elenirse, Avrupa Ligi 3. ön elemede ise Çek ekibi Slovacko'nun rakibi olacak.

Yusuf Dursun